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Челябинское УФАС заподозрило медцентры «Мирамед» и «Канон» в картельном сговоре

УрБК, Челябинск, 22.11.2017. Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении медицинских центров ООО «Мирамед» и ООО «Канон», сообщает пресс-служба ведомства.



В антимонопольной службе усматривают в действиях медцентров признаки нарушения закона о конкуренции. Поводом для разбирательства стало заявление от гражданина.



«По мнению заявителя, данные компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение при участии в государственных и муниципальных закупках с целью поддержания цен и заключения контракта заранее определенным участником по наиболее высокой цене», — говорится в сообщении.



Как указано в заявлении, антиконкурентное поведение компаний прослеживается в 148 аукционах, прошедших в период с 2014 по 2017 годы. Общая сумма заключенных контрактов составила более 400 млн руб., а снижение начальной цены контракта — менее 1%.



Аукционы с участием челябинских медцентров проводились в Свердловской, Курганской, Ярославской, Оренбургской, Самарской и Архангельской областях, а также в Санкт-Петербурге, Крыму, Ставропольском крае, Башкортостане и Чувашской республике.



География указанных аукционов включает Свердловскую, Ярославскую, Курганскую, Самарскую, Оренбургскую и Архангельскую области, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республику Крым, Чувашскую Республику и Республику Башкортостан.



Заседание Комиссии по рассмотрению дела состоится 13 декабря в 14.00. В случае признания нарушения действующего законодательства хозяйствующим субъектам может грозить штраф в размере от 10 до 50% от начальной максимальной цены контрактов.

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