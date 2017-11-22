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Uber признался в утечке данных 57 млн клиентов и водителей

УрБК, Москва, 22.11.2017. Хакеры завладели данными 57 млн пассажиров и водителей компании Uber, пишет газета «Коммерсантъ».



О потере данных рассказал гендиректор Uber Дара Хосровшахи. По его словам, инцидент произошел еще в 2016 году. В руках хакеров оказались имена клиентов, их адреса электронной почты и телефонные номера.



Руководящий сотрудник службы безопасности и один из его заместителей выплатили хакерам выкуп в размере 100 тыс. долл. США. За это их впоследствии уволили.

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