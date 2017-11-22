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В Ницце задержали Сулеймана Керимова

22 ноябрь 2017 (10:33)

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.

По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.

Отмечается, к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. Как передает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, сенатора задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.

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