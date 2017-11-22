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В Ницце задержали Сулеймана Керимова
22 ноябрь 2017 (10:33)
Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.
По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.
Отмечается, к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. Как передает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, сенатора задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.
По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.
Отмечается, к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. Как передает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, сенатора задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.
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