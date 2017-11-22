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Правительство РФ дополнило виды въездных виз в Россию

22 ноябрь 2017 (09:44)

УрБК, Москва, 22.11.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении видов въездных виз в Россию новой категорией. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно документу, категория «обыкновенная виза» дополнена новой разновидностью — обыкновенная виза на въезд в Россию. Ее можно получить для временного проживания в России.

Обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России. Такая виза на въезд может быть только однократной.

«Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной», — говорится в документе.

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