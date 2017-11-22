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Налоговая служба в досудебном порядке вернула жителям Среднего Урала 582 млн рублей
22 ноябрь 2017 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. За 9 месяцев 2017 года в Управлении ФНС России по Свердловской области рассмотрели 1 тыс. 365 жалоб на акты налоговых органов ненормативного характера на сумму 4,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Управлением удовлетворены 665 жалоб или 49% от общего количества рассмотренных жалоб, на сумму 582 млн руб. Из общего количества удовлетворены 440 жалоб юридических лиц, 114 жалоб индивидуальных предпринимателей и 111 жалоб физических лиц», — говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 января 2014 года введен обязательный досудебный порядок рассмотрения налоговых споров, то есть все решения, действия или бездействие должностных лиц налоговых органов могут быть обжалованы в судебном порядке только после обращения налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган.
«Досудебное урегулирование налоговых споров имеет немало плюсов: во-первых, налогоплательщик освобождает себя от уплаты каких-либо госпошлин и судебных издержек. Сама по себе жалоба проста в оформлении, а рассматривают ее, а затем и исполняют решение по ней в сжатые сроки», — отмечают в ведомстве.
«Управлением удовлетворены 665 жалоб или 49% от общего количества рассмотренных жалоб, на сумму 582 млн руб. Из общего количества удовлетворены 440 жалоб юридических лиц, 114 жалоб индивидуальных предпринимателей и 111 жалоб физических лиц», — говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 января 2014 года введен обязательный досудебный порядок рассмотрения налоговых споров, то есть все решения, действия или бездействие должностных лиц налоговых органов могут быть обжалованы в судебном порядке только после обращения налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган.
«Досудебное урегулирование налоговых споров имеет немало плюсов: во-первых, налогоплательщик освобождает себя от уплаты каких-либо госпошлин и судебных издержек. Сама по себе жалоба проста в оформлении, а рассматривают ее, а затем и исполняют решение по ней в сжатые сроки», — отмечают в ведомстве.
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