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В Кольцово сотрудники Интерпола задержали предполагаемого мошенника из Азербайджана

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Азербайджанской Республики, находящегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В операции участвовали сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области совместно с УТ МВД России по УрФО. В отношении задержанного начата экстрадиционная проверка.



«Согласно материалам экстрадиционной проверки, обвиняемый в декабре 2016 года совместно с соучастником, используя просроченную доверенность его бывшей жены, путем обмана получил в одном из банков Азербайджанской Республики денежные средства в сумме 20 тыс. долл. США, которые израсходовал на личные нужды, после чего скрылся на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



На своей родине задержанный обвиняется по статьям 178.3.2 и 29.178.3.2 УК Азербайджанской Республики «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и покушение на мошенничество».



По ходатайству Свердловского транспортного прокурора Октябрьским районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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