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В 2018 году тарифы на ЖКХ в Свердловской области вырастут на 7%

21 ноябрь 2017 (15:03)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Коммунальные услуги в 2018 году в Свердловской области станут дороже на 7%. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Документ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2018 год» опубликован на портале правовой информации.

В прошлом году рост тарифов составил 4,8% на электроэнергию, 3,4% — на природный газ, 5% — на тепловую энергию и 3,64% — на холодное водоснабжение.

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