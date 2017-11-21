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С начала года в Свердловской области ликвидировали более 13,8 тыс. организаций

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. В январе-сентябре 2017 года в Свердловской области ликвидировали 13 тыс. 891 организацию. За аналогичный период было зарегистрировано 9 тыс. 630 компаний. Об этом сообщает Свердловскстат.



Всего в УрФО с начала года ликвидировали 21 тыс. 791 организацию. Из них 18 тыс. 697 — в Челябинской области, 6 тыс. 033 — в ХМАО, 2 тыс. 081 — в Тюменской области, 1 тыс. 547 — в Курганской области, 1 тыс. 134 — в ЯНАО.

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