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Плодопитомник «Камышловский» продали на торгах за 8,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Фонд госимущества Свердловской области продал на аукционе 100% акций ОАО «Плодопитомник «Камышловский». Об этом говорится на сайте ведомства.



Всего на торги выставлено 6 тыс. 230 обыкновенных именных акций предприятия. Они были проданы за 8 млн 689 тыс. руб.



Победителем аукциона признано ООО «Уральская Экономическая Марка» (Екатеринбург). Предприятие специализируется на торговле потребительскими товарами.

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