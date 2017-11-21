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Официальный курс долл. США вырос на 19 коп., евро — на 15 коп.

21 ноябрь 2017 (17:05)

УрБК, Москва, 21.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 19 коп., до 59,46 руб., евро — на 15 коп., до 69,82 руб.

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