Дайджест
Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна
21 ноябрь 2017 (17:01)
Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна и построит для этого сухогрузы общей стоимостью 10 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Она будет использовать восемь сухогрузов грузоподъемностью до семи тысяч тонн. В год планируется перевозить до 900 тыс. т. зерна, уточняет издание.
«Проект поможет аграриям Южного и Приволжского федеральных округов существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах», — считает глава «Калашникова» Алексей Криворучко.
Рекордный урожай в России в нынешнем году приходится спасать командно-административными методами, пишет «Коммерсантъ». Минсельхоз в приказал компаниям, в том числе частным, закупать и вывозить зерно из Сибири.
Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Она будет использовать восемь сухогрузов грузоподъемностью до семи тысяч тонн. В год планируется перевозить до 900 тыс. т. зерна, уточняет издание.
«Проект поможет аграриям Южного и Приволжского федеральных округов существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах», — считает глава «Калашникова» Алексей Криворучко.
Рекордный урожай в России в нынешнем году приходится спасать командно-административными методами, пишет «Коммерсантъ». Минсельхоз в приказал компаниям, в том числе частным, закупать и вывозить зерно из Сибири.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2016 году до рекордных 110 млн тонн
- Концерн «Калашников» зарегистрирует торговый знак «АК-47»
- Штаб-квартиру концерна «Калашников» разместят в московском особняке
- Развитием бренда «Калашников» займется компания Тины Канделаки
- Ввиду засухи сбор урожая в России может быть значительно снижен
Loading...