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Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна

21 ноябрь 2017 (17:01)

Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна и построит для этого сухогрузы общей стоимостью 10 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Она будет использовать восемь сухогрузов грузоподъемностью до семи тысяч тонн. В год планируется перевозить до 900 тыс. т. зерна, уточняет издание.

«Проект поможет аграриям Южного и Приволжского федеральных округов существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах», — считает глава «Калашникова» Алексей Криворучко.

Рекордный урожай в России в нынешнем году приходится спасать командно-административными методами, пишет «Коммерсантъ». Минсельхоз в приказал компаниям, в том числе частным, закупать и вывозить зерно из Сибири.

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