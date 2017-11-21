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Банк БРИКС выделил средства на строительство выезда из Уфы
21 ноябрь 2017 (17:01)
Совет директоров Нового банка развития БРИКС (НБР) одобрил выделение кредита России на 68,8 млн долл. США для строительства восточного выезда из Уфы на трассу М-5. Об этом сообщается на сайте финансового института, передает портал «Газета.ру».
«В рамках проекта «Восточный выезд из города Уфы» НБР выделит правительству России суверенный кредит на 68,8 млн долл. для строительство транспортного коридора, связывающего центр города Уфы с автодорогой федерального значения M5», — говорится в сообщении.
В сентябре президент России Владимир Путин назвал ближайшую задачу Нового банка развития БРИКС.
«В рамках проекта «Восточный выезд из города Уфы» НБР выделит правительству России суверенный кредит на 68,8 млн долл. для строительство транспортного коридора, связывающего центр города Уфы с автодорогой федерального значения M5», — говорится в сообщении.
В сентябре президент России Владимир Путин назвал ближайшую задачу Нового банка развития БРИКС.
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