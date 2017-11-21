Дайджест
Польские власти оштрафуют за вырубку Беловежской пущи
21 ноябрь 2017 (17:01)
Суд Европейского союза назначил Польше крупный штраф в размере 100 тыс. евро в день в пользу Еврокомиссии (ЕК) за вырубку Беловежской пущи. Об этом говорится в постановлении суда ЕС.
«Польша должна немедленно прекратить свои нынешние действия по обращению с лесными угодьями в Беловежской пуще, кроме исключительных случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности», — говорится в тексте документа.
В коммюнике отмечается, что если Варшава нарушит это распоряжение, ей придется выплачивать ЕК штрафы в размере минимум 100 тыс. евро в день.
«Польша должна немедленно прекратить свои нынешние действия по обращению с лесными угодьями в Беловежской пуще, кроме исключительных случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности», — говорится в тексте документа.
В коммюнике отмечается, что если Варшава нарушит это распоряжение, ей придется выплачивать ЕК штрафы в размере минимум 100 тыс. евро в день.
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