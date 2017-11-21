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Предприниматели Чехии и Среднего Урала подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере металлургии и строительства
21 ноябрь 2017 (16:51)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Предприниматели из Чехии подпишут со свердловскими предприятиями соглашения о сотрудничестве в сфере металлургии, строительства, химической промышленности, туризма и здравоохранения. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила гетман Южночешского края Ивана Страска.
По ее словам, в состав чешской делегации, которая прибыла на Средний Урал, вошли руководство края, предприниматели, представители высших учебных заведений, южночешской филармонии, игроки молодежной хоккейной команды.
Особое внимание Ивана Страска уделила научному сотрудничеству и межвузовскому взаимодействию.
В Екатеринбурге делегация пробудет до 24 ноября. Днем ранее Екатеринбург посетит президент Чешской Республики Милош Земан.
По ее словам, в состав чешской делегации, которая прибыла на Средний Урал, вошли руководство края, предприниматели, представители высших учебных заведений, южночешской филармонии, игроки молодежной хоккейной команды.
Особое внимание Ивана Страска уделила научному сотрудничеству и межвузовскому взаимодействию.
В Екатеринбурге делегация пробудет до 24 ноября. Днем ранее Екатеринбург посетит президент Чешской Республики Милош Земан.
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