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Предприниматели Чехии и Среднего Урала подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере металлургии и строительства

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Предприниматели из Чехии подпишут со свердловскими предприятиями соглашения о сотрудничестве в сфере металлургии, строительства, химической промышленности, туризма и здравоохранения. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила гетман Южночешского края Ивана Страска.



По ее словам, в состав чешской делегации, которая прибыла на Средний Урал, вошли руководство края, предприниматели, представители высших учебных заведений, южночешской филармонии, игроки молодежной хоккейной команды.



Особое внимание Ивана Страска уделила научному сотрудничеству и межвузовскому взаимодействию.



В Екатеринбурге делегация пробудет до 24 ноября. Днем ранее Екатеринбург посетит президент Чешской Республики Милош Земан.

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