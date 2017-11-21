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Екатеринбургу выделили землю для строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) выделило МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» земельный участок для строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Об этом говорится на сайте ведомства.



«Для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети жилого района «Северная Корона» с организацией трамвайной линии МКУ предоставлены земельные участки с кадастровыми номерами 66:41:0000000:98291 площадью 453 кв. м., 66:41:0000000:98872 площадью 1 тыс. 600 кв. м., 66:41:0000000:98887 площадью 122 тыс. 251 кв. м., 656:41:0000000:98987 площадью 2 тыс. 119 кв. м., 66:41:0108001:698 площадью 77 кв. м., 66:41:0109050:11 площадью 5 тыс. 892 кв. м.», — говорится в сообщении.



Отметим, что в августе 2018 года администрация Екатеринбурга постановила изъять несколько домов на проспекте Космонавтов, где должна пройти новая трамвайная линия.

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