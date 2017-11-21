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В России могут объединить ФНС и ФТС в единую фискальную службу

УрБК, Москва, 21.11.2017. Решение о создании единой фискальной службы в РФ на базе Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) нужно принять не позже мая 2018 года, а также проработать механизм ее создания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.



«Считаю, что наша ответственность, независимо от того, какое будет принято решение, взвесить все за и против по поводу создания единой фискальной службы. Если мы не уверены, что создание единой фискальной службы будет лучше, значит, такое решение принимать не надо, если так будет лучше и понятнее для государства, для граждан и юридических лиц, то такое решение следовало бы принять в мае, но не позже», — сказал И. Шувалов на заседании коллегии Федеральной налоговой службы.



Он напомнил, что в мае 2018 года в России будет сформировано новое правительство РФ, которому предстоит принять ряд решений о формировании органов исполнительной власти, в том числе единой фискальной службы.



«Вы знаете, что в некоторых странах существует единый фискальный орган, я к этому постоянно и налоговые органы, и таможенников подвожу. Мы начинаем новый политический цикл, и если мы по налогам договорились, что надо принимать решения по налоговой системе в начале политического цикла, то от администрирования зависит не меньше», — считает он.

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