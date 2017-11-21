Малый бизнес обложат новыми сборами

В конце 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил четырехлетний мораторий на рост налоговой нагрузки для бизнеса. Соответствующее поручение было дано правительству РФ. С тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются. Общая фискальная нагрузка на бизнес регулярно увеличивается. В 2018 году правительство РФ планирует ввести новые сборы. В результате этих мер российским предприятиям придется доплатить в бюджет свыше 100-150 млрд руб. Больше всего пострадают компании малого и среднего бизнеса, которые сейчас работают на грани рентабельности.В законе о федеральном бюджете РФ на 2018 год вводится сразу несколько новых платежей: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах. Уже существующие платежи индексируются: например, утилизационный сбор на автомобили и прицепы — на 15%. Кроме того, на 11% вырастут страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Также, скорее всего, во многих российских регионах заработает налог на движимое имущество (1,1%).В следующие три года запланировано повышение ставки водного налога (в 1,7-2,3 раза за 2018-2020 годы), платы за использование лесов (в 2,1-2,6 раза), за акваторию поверхностных водных объектов (в 10 раз). Дополнительно в РФ предлагается увеличивать акцизы на топливо (по 50 коп. за 1 л дважды в 2018 году), и снизить порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах.Отметим, что многочисленные новые сборы снижают оборотный капитал российских предприятий. Если крупный бизнес имеет определенный запас прочности, то для многих малых организаций рост фискальной нагрузки может привести к необратимым последствиям. Предприятия могут уйти «в тень», задерживать выплату зарплаты, налогов, процентов по кредитам, наращивать задолженность перед своими контрагентами.Президент Фонда развития предпринимательства Свердловской области Владимир Лобок выступает категорически против любого роста фискальной нагрузки.«Государство должно понять, что необходимо любой ценой снижать налоги для малого и среднего бизнеса. Сейчас они просто зашкаливают. Особенно это касается страховых и пенсионных взносов. Эти платежи никак не соотносятся с доходностью бизнеса. С учетом налога на доходы у нас на 1 руб. заработной платы приходится платить государству 46 коп. Кроме того, существуют всякие дополнительные сборы. К примеру, если предприниматель хочет платить зарплату своему сотруднику через банковскую карточку, то ему придется доплатить еще 1% от суммы. Естественно, что предприятия ищут возможность уйти от всего этого. Уклоняются от уплаты налогов сейчас поголовно все компании», — считает Владимир Лобок.Эксперт считает, что частичное снижение налоговой нагрузки приведет к выходу части предприятий из «тени». Это увеличит объем поступлений в бюджет и государственные фонды. Повышение налогов, напротив, приведет к снижению собираемости обязательных платежей.Подобного мнения придерживается президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.«Очевидно, что федеральный бюджет «худеет». Поэтому государство ищет любые способы для его пополнения. Между тем для развития бизнеса в первую очередь важна стабильность. Наши власти все время принимают какие-то новые законы, меняют правила, вводят новые сборы. Нужно просто какое-то время вообще не трогать наших предпринимателей. Не обязательно даже им помогать. Необходимо просто оставить их в покое и дать нормально работать», — полагает Анатолий Филиппенков.По его словам, в долгосрочной перспективе для улучшения финансового положения малого и среднего бизнеса в России необходимо провести радикальные экономические реформы, которые позволят создать в стране более благоприятный инвестиционный климат.В настоящее время число малых и средних предприятий в Свердловской области неуклонно снижается. В январе-сентябре 2017 года на Среднем Урале было зарегистрировано 9 тыс. 630 организаций, ликвидировано 13 тыс. 891 компания.По мнению экспертов, увеличение фискальной нагрузки на предприятия в 2018 году не только ухудшит положение малого бизнеса, но и вызовет рост цен на средства производства. Это приведет к сокращению инвестиций и увеличению стоимости конечной продукции практически по всем отраслям промышленности.