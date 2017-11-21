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ММК стал победителем национального конкурса в области импортозамещения «Приоритет-2017»

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2017». Компания удостоилась награды в номинации «Металлургия» за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката.



Как сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», на церемонии награждения, прошедшей в Москве 17 ноября, присутствовали представители российского правительства, Государственной думы, Торгово-промышленной палаты и других организаций и ведомств.



Минувшим летом ММК ввел в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования № 3, благодаря чему мощности компании по производству оцинкованного проката выросли почти на 20% — до 2 млн т в год. Основными потребителями такой продукции являются строительная индустрия, производители тары и упаковки. Производительность нового агрегата — 360 тыс. т в год. Он использует холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в листопрокатном цехе № 11. Общая стоимость строительства составила 6 млрд руб.



«Магнитогорский металлургический комбинат уже не первый год становится лауреатом премии. В 2016 году компания удостоилась награды за разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG. Ежегодный конкурс в области импортозамещения «Приоритет» учрежден с целью выявления и поощрения лучших российских технологий, решений, товаров и услуг. На сегодняшний день «Приоритет» — первая и единственная в России авторитетная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения», — говорится в сообщении.

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