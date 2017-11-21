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В Екатеринбурге осудили главврача и стоматолога «Мегадента клиник» за опасные услуги

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении сотрудников одной из частных стоматологических клиник города по уголовному делу об оказании стоматологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Согласно материалам Кировского районного суда, в качестве подсудимых выступали А. В. Меньшикова и Н. В. Мезенцев. Указанные имена и инициалы совпадают с именами сотрудников Центра современной стоматологии «Мегадента Клиник», где Анна Меньшикова указана главным врачом, а Никита Мезенцев — стоматологом-хирургом. Последний на сайте компании до сих пор числится среди лечащих врачей.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области, в ноябре 2014 года Н. Мезенцев провел оперативное вмешательство пациенту, в том числе костную пластику и установку шести имплантатов, не имея необходимой профессиональной подготовки и сертификата специалиста по специальности «стоматология хирургическая». При этом предварительный план лечения утверждала главврач клиники. Она же допустила стоматолога к операции.



«Вследствие ненадлежаще оказанной услуги пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести в виде повреждения одной из ветвей тройничного нерва, что повлекло онемение части лица», — сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.



Экспертиза подтвердила, что медицинская помощь была оказана с дефектами. Так, в медицинской карте пациента врач-стоматолог не описал показания к проведению вмешательства, не указал статус и состояние костной ткани до момента позиционирования имплантатов в области отсутствующих зубов и положение имплантатов после их установки.



«Первое рентгенологическое обследование с описанием проведено через месяц после установки имплантатов. В тот же день пациенту без проведения предварительного обследования с проведением необходимых проб поставлен необоснованный диагноз. Назначенная терапия результатов не дала, а обязательные послеоперационные диагностические мероприятия выполнены не были», — комментируют в пресс-службе следственного органа.



В отношении сотрудников клиники возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



Судебные процесс длился год. В результате суд признал А. Меньшикову и Н. Мезенцева виновными. Суд приговорил Н. Мезенцева к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и запретом заниматься медицинской деятельностью на два года. А. Меньшикову приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года, а также на два года запретили заниматься медицинской деятельностью и занимать руководящие должности. Однако после этого подсудимых освободили от наказания в связи с применением акта об амнистии.

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