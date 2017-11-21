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Сотрудники ФСК ЕЭС провели семинар по электробезопасности для представителей МЧС в Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в Западной Сибири провела семинар по электробезопасности для представителей МЧС.



«Энергетики обозначили особенности тушения электроустановок, которые технологически невозможно обесточить во время пожара. Специальные знания позволили сотрудникам пожарных служб скорректировать порядок действий при возможном возгорании на энергообъектах», — сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Встреча прошла в учебном центре ФСК. Электротехническое оборудование в разрезе пожарные изучили на учебном электросетевом полигоне.



В мероприятии приняли участие 20 руководителей и оперативных дежурных из девяти частей Сургутского гарнизона пожарной охраны. Сотрудники МЧС также ознакомились с инфраструктурой подстанции 220 кВ «Сургут», посетили основные помещения энергообъекта.

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