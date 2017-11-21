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УК РЭМП Железнодорожного района оштрафовали за отказ установить счетчик с датчиками температуры

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. В Екатеринбурге мировой суд оштрафовал ООО «УК РЭМП Железнодорожного района» за неисполнение предписания регионального департамента Госжилстройонадзора. Компания воспрепятствовала установке счетчиков воды с датчиками температуры в управляемом жилом фонде.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в Госжилстройнадзор обратился житель одного из многоквартирных домов в управлении УК РЭМП Железнодорожного района. Потребитель установил приборы учета горячего водоснабжения с датчиками температуры, осуществляющими раздельный учет горячей воды (с температурой до +40°С и с температурой более +40°С), что позволяет оплачивать горячую воду ненадлежащего качества по тарифу холодной воды.



Право потребителей устанавливать приборы учета, которые определяют объем потребленных ресурсов дифференцированно по температуре теплоносителя, соответствует требованиям законодательства. Несмотря на это, УК отказалась вводить в эксплуатацию указанный счетчик.



Сотрудники Госжилстройнадзора потребовали от управляющей компании исполнить требования закона, однако в УК РЭМП Железнодорожного района предписание надзорного органа проигнорировали. Тогда департамент составил два протокола об административном правонарушении и обратился в мировой суд. Параллельно с этим надзорный орган направил повторное предписание УК.



Мировой суд Железнодорожного района Екатеринбурга признал УК РЭМП Железнодорожного района, в том числе его руководителя, виновными в неисполнении законного предписания органа государственного надзора и оштрафовал юридическое лицо на 15 тыс. руб., а должностное — на 1,5 тыс. руб.



«Несмотря на административное взыскание, ООО «УК РЭМП Железнодорожного района» в настоящее время продолжает воспрепятствовать потребителям в реализации их права на установку индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения с датчиками температуры, осуществляющих раздельный учет горячей воды», — подчеркивают в надзорном органе.



Сейчас сотрудники Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области повторно составили протоколы о правонарушении компании и обратились в суд.

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