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«МегаФон» проанализировал предпочтения абонентов в сельской местности на Урале

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Абоненты «МегаФона» в сельской местности на Урале активно пользуются интернетом и играют в онлайн-игры в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Интересно, что за последние два месяца абоненты небольших населенных пунктов скачали в сети «МегаФона» в пять раз больше данных, чем жители мегаполисов. Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» — интернет-фавориты у сельчан. Самыми востребованными темами стали юмор, здоровье и новости о событиях в стране, а пик активности пришелся на вечерние часы: с 20.00 до 21.00», — рассказал технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Самые активные абоненты проживают в небольших уральских сёлах с населением не более 2 тыс. человек. Здесь один пользователь интернета в среднем ежемесячно качает объём мобильного трафика, сравнимый с просмотром 15 фильмов в HD-качестве.



Самые частые интернет-запросы сельчан связаны с медицинской тематикой — получить онлайн-консультацию врача, почитать справочную информацию о лекарствах или записаться на прием к специалисту.

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