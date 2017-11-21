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В Екатеринбурге демонтировали три незаконные парковки

21 ноябрь 2017 (13:35)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. В Екатеринбурге администрация Орджоникидзевского района ликвидировала три незаконных парковки в микрорайоне Уралмаш, следует из сообщения на сайте администрации города.

Парковки располагались по адресам улица Индустрии, 53, улица Победы, 18 и улица Победы, 40.

«Ликвидация проводилась совместно с муниципальным учреждением «Центр организации движения», поскольку данные объекты не только незаконно занимали земельный участок, но и мешали движению транспорта и жителям соседних домов», — указано на сайте горадминистрации.

Администрация района напоминает, что полиция привлекает к ответственности лиц, самовольно разместивших нестационарные объекты, по статье 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

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