Дайджест
Российские власти призвали провести структурные реформы
21 ноябрь 2017 (13:28)
Российскую экономику признали бесперспективной при сохранении текущих тенденций на нефтяном рынке и отсутствии структурных реформ. Об этом говорится в совместном докладе РАНХиГС и Института Гайдара.
«Для российской экономики эта ситуация лишь повышает актуальность вывода о бесперспективности существующей энергосырьевой модели и беспочвенности ожиданий роста, который она якобы способна принести при благоприятном изменении конъюнктуры», — говорится в докладе. Эксперты пришли к выводу, что наблюдаемый в 2017 году рост ВВП является лишь коррекционным и восстановительным, а не системным.
По мнению специалистов, не стоит рассчитывать на рост российской экономики в 2018-м при дальнейшем отсутствии структурных реформ, высоких издержках и низкой эффективности. «Не дают оснований для оптимизма и оценки циклических факторов производства. Потребление домохозяйств по-прежнему остается на низком уровне, розничный товарооборот за три квартала вырос на 0,5%, потребление платных услуг — на 0,2%», — говорится в докладе. В нем отмечается, что отрасли, которые формируют две трети ВВП России, остаются на неизменном уровне.
«Для российской экономики эта ситуация лишь повышает актуальность вывода о бесперспективности существующей энергосырьевой модели и беспочвенности ожиданий роста, который она якобы способна принести при благоприятном изменении конъюнктуры», — говорится в докладе. Эксперты пришли к выводу, что наблюдаемый в 2017 году рост ВВП является лишь коррекционным и восстановительным, а не системным.
По мнению специалистов, не стоит рассчитывать на рост российской экономики в 2018-м при дальнейшем отсутствии структурных реформ, высоких издержках и низкой эффективности. «Не дают оснований для оптимизма и оценки циклических факторов производства. Потребление домохозяйств по-прежнему остается на низком уровне, розничный товарооборот за три квартала вырос на 0,5%, потребление платных услуг — на 0,2%», — говорится в докладе. В нем отмечается, что отрасли, которые формируют две трети ВВП России, остаются на неизменном уровне.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РФ на ближайшие два года
- Всемирный банк заявил об отсутствии эффекта от импортозамещения в России
- ЦБ: В 2016 году выпуск товаров и услуг в РФ снизится на 0,5-0,7%
- МЭР: В ближайшие пять лет темпы роста экономики РФ не превысят 1,5-2% в год
- Всемирный банк: рост ВВП в России будет замедляться
Loading...