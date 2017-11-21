Дайджест

Российские власти призвали провести структурные реформы

Российскую экономику признали бесперспективной при сохранении текущих тенденций на нефтяном рынке и отсутствии структурных реформ. Об этом говорится в совместном докладе РАНХиГС и Института Гайдара.



«Для российской экономики эта ситуация лишь повышает актуальность вывода о бесперспективности существующей энергосырьевой модели и беспочвенности ожиданий роста, который она якобы способна принести при благоприятном изменении конъюнктуры», — говорится в докладе. Эксперты пришли к выводу, что наблюдаемый в 2017 году рост ВВП является лишь коррекционным и восстановительным, а не системным.



По мнению специалистов, не стоит рассчитывать на рост российской экономики в 2018-м при дальнейшем отсутствии структурных реформ, высоких издержках и низкой эффективности. «Не дают оснований для оптимизма и оценки циклических факторов производства. Потребление домохозяйств по-прежнему остается на низком уровне, розничный товарооборот за три квартала вырос на 0,5%, потребление платных услуг — на 0,2%», — говорится в докладе. В нем отмечается, что отрасли, которые формируют две трети ВВП России, остаются на неизменном уровне.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: