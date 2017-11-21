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В Аргентине не могут найти пропавшую подлодку

В ходе спасательной операции по поиску пропавшей подводной лодки «Сан Хуан» ВМС Аргентины акустики напали на ложный след, услышав шумы, которые могли издаваться субмариной. Об этом сообщает местное издание Clarin со ссылкой на представителя военного флота страны Энрике Бальби.



По его словам, шум, зарегистрированный примерно в 360 километров от побережья страны, может иметь природное происхождение. Тем не менее, в этот район для проверки будут направлены корабли, чтобы убедиться, что это не является азбукой Морзе.



Бальби пообещал не прекращать поиски, пока лодка не будет найдена.

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