Дайджест
Украинский журналист сознался в шпионаже
21 ноябрь 2017 (13:27)
Украинский журналист Павел Шаройко, задержанный 20 октября в Белоруссии, сознался в шпионаже. Об этом он рассказал следователям Комитета государственной безопасности, передает телеканал ОНТ.
В распоряжение СМИ попало видео с частью допроса, на котором Шаройко раскрыл имя своего куратора — советника посольства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова, которого знает еще со времен службы в Минобороны.
По утверждению официального представителя КГБ Дмитрия Побяржина, задержанный также сообщил свое воинское звание — полковник. Также стало известно, что Скворцов является работником Главного Управления разведки Министерства обороны Украины.
В распоряжение СМИ попало видео с частью допроса, на котором Шаройко раскрыл имя своего куратора — советника посольства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова, которого знает еще со времен службы в Минобороны.
По утверждению официального представителя КГБ Дмитрия Побяржина, задержанный также сообщил свое воинское звание — полковник. Также стало известно, что Скворцов является работником Главного Управления разведки Министерства обороны Украины.
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