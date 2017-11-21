Дайджест

Украинский журналист сознался в шпионаже

21 ноябрь 2017 (13:27)

Украинский журналист Павел Шаройко, задержанный 20 октября в Белоруссии, сознался в шпионаже. Об этом он рассказал следователям Комитета государственной безопасности, передает телеканал ОНТ.

В распоряжение СМИ попало видео с частью допроса, на котором Шаройко раскрыл имя своего куратора — советника посольства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова, которого знает еще со времен службы в Минобороны.

По утверждению официального представителя КГБ Дмитрия Побяржина, задержанный также сообщил свое воинское звание — полковник. Также стало известно, что Скворцов является работником Главного Управления разведки Министерства обороны Украины.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...