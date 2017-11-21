Дайджест
США внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма
21 ноябрь 2017 (13:27)
США внесли Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.
Американский лидер отметил, что КНДР спонсировала террор за рубежом, в том числе убийства. «Это обозначение повлечет введение дополнительных санкций против Северной Кореи и поддержит нашу кампанию по оказанию максимального давления для изоляции этого кровавого режима», — пояснил он.
Трамп указал, что это решение надо было принять еще давно. Пхеньян был удален из списка стран-спонсоров терроризма президентом Джорджем Бушем-младшим в 2008 году.
Американский лидер отметил, что КНДР спонсировала террор за рубежом, в том числе убийства. «Это обозначение повлечет введение дополнительных санкций против Северной Кореи и поддержит нашу кампанию по оказанию максимального давления для изоляции этого кровавого режима», — пояснил он.
Трамп указал, что это решение надо было принять еще давно. Пхеньян был удален из списка стран-спонсоров терроризма президентом Джорджем Бушем-младшим в 2008 году.
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