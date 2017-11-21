Новости дня
Полиция проводит проверочные мероприятия на Уральском заводе горячего цинкования
21 ноябрь 2017 (13:10)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия на территории Уральского завода горячего цинкования. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокационные действия, не допустить криминальных проявлений, там сейчас находятся представители правоохранительных органов, — заявил В. Горелых.
«В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокационные действия, не допустить криминальных проявлений, там сейчас находятся представители правоохранительных органов, — заявил В. Горелых.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Полиция проводит проверку в офисе Сбербанка в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге полиция оцепила «Рубин»
- Уральский завод горячего цинкования признан банкротом
- Уральский завод горячего цинкования признан банкротом
- В Екатеринбурге «заминировали» здание Арбитражного суда Свердловской области
Loading...