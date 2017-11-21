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Полиция проводит проверочные мероприятия на Уральском заводе горячего цинкования

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия на территории Уральского завода горячего цинкования. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокационные действия, не допустить криминальных проявлений, там сейчас находятся представители правоохранительных органов, — заявил В. Горелых.

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