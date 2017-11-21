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Полиция проводит проверочные мероприятия на Уральском заводе горячего цинкования

21 ноябрь 2017 (13:10)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия на территории Уральского завода горячего цинкования. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокационные действия, не допустить криминальных проявлений, там сейчас находятся представители правоохранительных органов, — заявил В. Горелых.

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