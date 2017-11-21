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Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор в отношении экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Отметим, что в августе 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Бреденко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».



Суд установил, что 21 февраля 2017 года Александр Бреденко на своем рабочем месте получил взятку в 150 тыс. руб. за общее покровительство предпринимателю в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству территории.



Экс-чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

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