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Пенсионный фонд предупредил россиян о мошенничестве с номерами СНИЛС и паспорта
21 ноябрь 2017 (12:35)
УрБК, Москва, 21.11.2017. Пенсионный фонд России (ПФР) попросил россиян бережно относиться к информации о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспортных данных из-за появления новых мошеннических схем в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
В Пенсионном фонде отметили, что в сети появился ряд сайтов, на которых гражданам предлагают сначала ввести номер СНИЛС или паспортные данные, после чего они якобы смогут увидеть размер «денежных выплат со стороны частных страховых фондов» — в большинстве случае, как отмечается, это 100 тыс. руб. Далее пользователям предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что обещается моментальный перевод средств на счет клиента.
«Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», — говорится в сообщении.
В Пенсионном фонде отметили, что в сети появился ряд сайтов, на которых гражданам предлагают сначала ввести номер СНИЛС или паспортные данные, после чего они якобы смогут увидеть размер «денежных выплат со стороны частных страховых фондов» — в большинстве случае, как отмечается, это 100 тыс. руб. Далее пользователям предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что обещается моментальный перевод средств на счет клиента.
«Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», — говорится в сообщении.
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