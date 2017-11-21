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Администрацию Каменска-Уральского обязали обеспечить освещение автомобильных дорог в ночное время
21 ноябрь 2017 (12:12)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Синарский районный суд Каменска-Уральского обязал администрацию города и МКУ «Управление городского хозяйства» обеспечить освещение автомобильных дорог в ночное время, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Поводом для судебного разбирательства стала прокурорская проверка, в ходе которой было установлено, что в ночное время с 01.15 до 06.00 в Каменске-Уральском отключается наружное освещение на всех автомобильных дорогах.
При этом график включения и отключения наружного освещения был утвержден директором МКУ «Управление городского хозяйства» и согласован заместителем главы города.
«Указанный график противоречил требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», утвержденным приказом Минрегионразвития России от 27.12.2010 № 783, и ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы», а также нарушал, начиная с 2015 года, права и законные интересы граждан», — говорится в сообщении.
По решению суда на отраслевой орган администрации Каменска-Уральского и МКУ «Управление городского хозяйства» возложена обязанность в течение 1,5 лет с момента вступления решения в законную силу организовать освещение муниципальных дорог в соответствии с действующими нормативами.
Поводом для судебного разбирательства стала прокурорская проверка, в ходе которой было установлено, что в ночное время с 01.15 до 06.00 в Каменске-Уральском отключается наружное освещение на всех автомобильных дорогах.
При этом график включения и отключения наружного освещения был утвержден директором МКУ «Управление городского хозяйства» и согласован заместителем главы города.
«Указанный график противоречил требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», утвержденным приказом Минрегионразвития России от 27.12.2010 № 783, и ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы», а также нарушал, начиная с 2015 года, права и законные интересы граждан», — говорится в сообщении.
По решению суда на отраслевой орган администрации Каменска-Уральского и МКУ «Управление городского хозяйства» возложена обязанность в течение 1,5 лет с момента вступления решения в законную силу организовать освещение муниципальных дорог в соответствии с действующими нормативами.
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