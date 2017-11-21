Кризис
В Екатеринбурге из-за долгов могут отключить теплоснабжение 7 тыс. собственников бизнесов
21 ноябрь 2017 (12:08)
В Екатеринбурге 7 тыс. собственников бизнесов, занимающих нежилые помещения в многоквартирных домах, могут попасть под отключение теплоснабжения из-за долгов, сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
К настоящему времени совокупный объем задолженности за тепло и горячую воду составляет 63 млн руб. В октябре 2017 года предприниматели получили досудебные претензии от «ЭнергосбыТ Плюс».
«Клиенты, не рассчитавшиеся с энергетиками, рискуют попасть под введение режима ограничения теплоснабжения накануне Нового года, что может негативно сказаться на потоке клиентов и объеме выручки. Уведомления об ограничении на счете за ноябрь получат все потребители независимо от суммы долгов», — говорится в сообщении.
К настоящему времени совокупный объем задолженности за тепло и горячую воду составляет 63 млн руб. В октябре 2017 года предприниматели получили досудебные претензии от «ЭнергосбыТ Плюс».
«Клиенты, не рассчитавшиеся с энергетиками, рискуют попасть под введение режима ограничения теплоснабжения накануне Нового года, что может негативно сказаться на потоке клиентов и объеме выручки. Уведомления об ограничении на счете за ноябрь получат все потребители независимо от суммы долгов», — говорится в сообщении.
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