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Власти Екатеринбурга модернизируют станцию метро «Геологическая» за 99,5 млн рублей
21 ноябрь 2017 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Администрация Екатеринбурга объявила тендер на модернизацию станции метро «Геологическая», следует из данных сайта госзакупок.
Заказчиком выступает управление капитального строительства Екатеринбурга. Начальная сумма контракта — 99 млн 530,4 тыс. руб.
Победителю конкурса предстоит за девять месяцев с момента заключения контракта реконструировать пересадочное сооружение станции, устройства связи и электрочасов, систему оплаты, систему контроля доступа и устройства охранного теленаблюдения.
Среди работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно, без привлечения третьих сторон, указаны отделочные работы, устройство внутренних санитарно-технических и электротехнических систем.
Станцию метро «Геологическая» начали строить в 1989 году, а запустили в 2002 году.
Заказчиком выступает управление капитального строительства Екатеринбурга. Начальная сумма контракта — 99 млн 530,4 тыс. руб.
Победителю конкурса предстоит за девять месяцев с момента заключения контракта реконструировать пересадочное сооружение станции, устройства связи и электрочасов, систему оплаты, систему контроля доступа и устройства охранного теленаблюдения.
Среди работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно, без привлечения третьих сторон, указаны отделочные работы, устройство внутренних санитарно-технических и электротехнических систем.
Станцию метро «Геологическая» начали строить в 1989 году, а запустили в 2002 году.
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