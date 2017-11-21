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Власти Екатеринбурга модернизируют станцию метро «Геологическая» за 99,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Администрация Екатеринбурга объявила тендер на модернизацию станции метро «Геологическая», следует из данных сайта госзакупок.



Заказчиком выступает управление капитального строительства Екатеринбурга. Начальная сумма контракта — 99 млн 530,4 тыс. руб.



Победителю конкурса предстоит за девять месяцев с момента заключения контракта реконструировать пересадочное сооружение станции, устройства связи и электрочасов, систему оплаты, систему контроля доступа и устройства охранного теленаблюдения.



Среди работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно, без привлечения третьих сторон, указаны отделочные работы, устройство внутренних санитарно-технических и электротехнических систем.



Станцию метро «Геологическая» начали строить в 1989 году, а запустили в 2002 году.

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