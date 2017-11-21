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За год запасы риса в России сократились в два раза

УрБК, Москва, 21.11.2017. Запасы риса в заготовительных и перерабатывающих организациях России за год сократились на 45,8%, до 32 тыс. т на 1 ноября 2017 года, следует из данных Росстата.



Вместе с тем, по сравнению с октябрем 2017 года показатель вырос в 2,7 раз. В целом запасы риса составляют 0,2% от запасов всех видов зерновых культур в России.



Также за год в России сократились запасы кукурузы — на 23,6%, до 1 млн 011 тыс. т, просо — на 19,1%, до 27 тыс. т. Доля этих зерновых в общем объеме зерна составляет 5,1% и 0,1% соответственно.



По остальным зерновым культурам запасы за год выросли. Наиболее значительно — по пшенице, пригодной на продовольственные цели — на 27,9%, до 11 млн 0,38 тыс. т. Ее доля составляет 55,2% в общем объеме запасов.



В целом на 1 ноября 2017 года запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях достигли 20 млн т, это на 16% больше, чем год назад. Еще 36 млн 355,8 тыс. т зерна хранится у сельскохозяйственных организаций. По сравнению с прошлым годом показатель также вырос на 16%.



В Свердловской области заготовлено 471,6 тыс. т зерновых в сельскохозяйственных организациях и 49,6 тыс. т в заготовительных и перерабатывающих предприятиях. По сравнению с прошлым годом общий объем вырос на 28,8%.

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