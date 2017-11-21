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Архитекторам предложили создать проект застройки ЭКСПО-парка в Екатеринбурге
21 ноябрь 2017 (09:49)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. В Свердловской области в ближайшее время объявят конкурс на создание концепции застройки будущего ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда, сообщает департамент информационной политики региона.
К участию в отборе губернатор Евгений Куйвашев пригласил свердловских архитекторов, проектировщиков и строителей. По его словам, для проведения конкурса уже определен состав экспертов и критерии оценки.
Концепцию застройки планируется представить в июне 2018 года во время следующей сессии Генеральной ассамблеи МБВ.
Напомним, Екатеринбург подал заявку на участие в конкурсе за право проведения выставки в 2025 году. Конкуренцию ему составляют Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
К участию в отборе губернатор Евгений Куйвашев пригласил свердловских архитекторов, проектировщиков и строителей. По его словам, для проведения конкурса уже определен состав экспертов и критерии оценки.
Концепцию застройки планируется представить в июне 2018 года во время следующей сессии Генеральной ассамблеи МБВ.
Напомним, Екатеринбург подал заявку на участие в конкурсе за право проведения выставки в 2025 году. Конкуренцию ему составляют Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
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