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В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о мошенничестве при проведении строительных работ

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о мошенничестве при проведении строительных работ, сообщает пресс-служба городского УМВД.



«Обвиняемый 35-летний Зарифджон Сангинов в период с ноября по декабрь 2015 года, заключив с заказчиком договор подряда, занимался выполнением строительных и отделочных работ на двух объектах областного центра — апартаментах, расположенных в одном из домов на улице Белинского Октябрьского района, а также в одном из домовладений в поселке Карасьеозерский-2 Верх-Исетского района», — говорится в сообщении.



При этом между ним и работодателем сложились доверительные и партнерские отношения, злоупотребляя которыми обвиняемый присвоил себе более 2 млн руб. Обвиняемый закупал необходимое для строительства оборудование меньшей стоимости, чем было обозначено ранее в заказе, присваивая себе разницу. Всего злоумышленник причастен к десяткам эпизодов данной противоправной деятельности.



20 ноября 2017 года Верх-Исетский районный суд вынес обвиняемому приговор, в соответствии с которым мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере», частью 1 статьи 160 «Присвоение или растрата» УК РФ.



Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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