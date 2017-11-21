Новости дня
Россельхознадзор с 1 декабря запрещает ввоз в РФ свинины и говядины из Бразилии
21 ноябрь 2017 (09:05)
УрБК, Москва, 21.11.2017. Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года вводит временные ограничения на импорт в Россию свинины и говядины из Бразилии. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано.
«Россельхознадзор вынужден принять срочные меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка и ввести с 1 декабря текущего года временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота», — сказала Ю. Мелано.
По ее словам, это связано с обнаружением в мясе, которое поступает в Россию из Бразилии, стимулятора роста — рактопамина.
«Для урегулирования ситуации и получения достоверной информации от бразильской стороны Россельхознадзор 16 ноября направил в министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии предложение провести в возможно короткий срок переговоры. Однако до настоящего времени диалог с бразильской стороной не состоялся», — пояснила представитель ведомства.
«Россельхознадзор вынужден принять срочные меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка и ввести с 1 декабря текущего года временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота», — сказала Ю. Мелано.
По ее словам, это связано с обнаружением в мясе, которое поступает в Россию из Бразилии, стимулятора роста — рактопамина.
«Для урегулирования ситуации и получения достоверной информации от бразильской стороны Россельхознадзор 16 ноября направил в министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии предложение провести в возможно короткий срок переговоры. Однако до настоящего времени диалог с бразильской стороной не состоялся», — пояснила представитель ведомства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россия может ограничить поставки цитрусовых из Египта
- Россельхознадзор РФ запретил поставки мяса из Бразилии
- Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из США
- В Россию разрешили ввоз мексиканской конины
- С 8 сентября 2010 года в России ограничен ввоз мяса из Бразилии, США, Аргентины и Польши
Loading...