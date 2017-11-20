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Ставка курортного сбора в Крыму составит 10 рублей в сутки
20 ноябрь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 20.11.2017. Комитет Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму одобрил проект закона о введении курортного сбора в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.
«Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года — 10 руб. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет», — сообщил на заседании глава комитета Алексей Черняк.
По его словам, сбор будет собираться только в шести городах и одном районе, которые будут участвовать в эксперименте: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.
«От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе и лица в возрасте до 18 лет, а также жители Республики Крым. Курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются», — добавил глава комитета.
«Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года — 10 руб. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет», — сообщил на заседании глава комитета Алексей Черняк.
По его словам, сбор будет собираться только в шести городах и одном районе, которые будут участвовать в эксперименте: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.
«От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе и лица в возрасте до 18 лет, а также жители Республики Крым. Курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются», — добавил глава комитета.
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