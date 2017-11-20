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За месяц число покупок уральцев по картам «Мир» выросло в 1,6 раза
20 ноябрь 2017 (17:56)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В октябре 2017 года держатели карт «Мир» в Уральском федеральном округе совершили более 6 млн операций по оплате товаров и услуг. Это в 1,6 раза больше, чем месяцем ранее, следует из данных Уральского главного управления ЦБ РФ.
Лидером по операциям с картами «Мир» является Свердловская область, где количество транзакций превысило 2 млн. Следом идут Челябинская область — 1,6 млн операций, ХМАО — 782 тыс., Тюменская область — более 767 тыс., Курганская область — более 536 тыс. и ЯНАО — более 414 тыс. операций.
Средний чек покупки за октябрь в УрФО по карте «Мир» составил 711,33 руб., что соответствует средним показателям по стране. Больше всего за раз тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (752,53 руб.). Следом идет Ханты-Мансийский автономный округ (707,32 руб.), Тюменская (567,21 руб.), Свердловская (543,55 руб.), Челябинская (487,76 руб.) и Курганская (483,27 руб.) области.
Массовая эмиссия карт «Мир» началась в 2017 году. На сегодняшний день их количество в России приближается к 26 млн, что составляет почти 10% от общего количества эмитированных российскими банками карт.
Лидером по операциям с картами «Мир» является Свердловская область, где количество транзакций превысило 2 млн. Следом идут Челябинская область — 1,6 млн операций, ХМАО — 782 тыс., Тюменская область — более 767 тыс., Курганская область — более 536 тыс. и ЯНАО — более 414 тыс. операций.
Средний чек покупки за октябрь в УрФО по карте «Мир» составил 711,33 руб., что соответствует средним показателям по стране. Больше всего за раз тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (752,53 руб.). Следом идет Ханты-Мансийский автономный округ (707,32 руб.), Тюменская (567,21 руб.), Свердловская (543,55 руб.), Челябинская (487,76 руб.) и Курганская (483,27 руб.) области.
Массовая эмиссия карт «Мир» началась в 2017 году. На сегодняшний день их количество в России приближается к 26 млн, что составляет почти 10% от общего количества эмитированных российскими банками карт.
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