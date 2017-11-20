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Минсельхоз прогнозирует рост импорта продовольствия в РФ на 11,4%

20 ноябрь 2017 (17:48)

УрБК, Москва 20.11.2017. Россия в 2017 году увеличит импорт продовольствия на 11,4% (до 27,9 млрд долл. США). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Минсельхоза.

Рост импорта будет обеспечен за счет увеличения (в натуральном выражении) поставок свежих фруктов (на 13%) и овощей (на 29%), картофеля (в два раза). Это объясняется более поздним, чем в прошлые годы, началом уборочной кампании. Кроме того, увеличился импорт сухого молока (на 15%) и сливочного масла (на 7%).

Отметим, что в августе 2014 года Россия запретила ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза и США. После этого был взят курс на импортозамещение продовольственных товаров.

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