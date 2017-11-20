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ГИБДД не нашла оснований для «косого» перехода на проспекте Ленина в Екатеринбурге
20 ноябрь 2017 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Госавтоинспекция не нашла оснований для обустройства «косого» пешеходного перехода на проспекте Ленина. Об этом говорится в письме ведомства, которое опубликовал в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Проверка была проведена Управлением ГИБДД по Свердловской области, и по ее итогам в ведомстве нашли ряд недоработок после завершения капремонта на проспекте Ленина.
«После проведения капитального ремонта проспекта Ленина мероприятия по организации движения пешеходов проведены не были. В связи с чем наблюдается хаотичное движение пешеходов к месту посадки трамвая и другие неорганизованные дорожные условия», — говорится в письме от имени замглавы регионального ГИБДД А. Юнусова.
После проверки в ведомстве разработали три предложения для приведения в порядок пешеходного движения. В частности, трамвайные остановки, как полагают в ГИБДД, должны быть перенесены за перекресток улиц 8 Марта — Вайнера. На проспекте Ленина в сторону улицы Вайнера разместить автобусную остановку сразу после улицы 8 Марта. От улицы 8 Марта до Вайнера разместить на проспекте Ленина ограждения вдоль тротуара.
Переделать сам пешеходный переход в ГИБДД не требуют.
Проверка была проведена Управлением ГИБДД по Свердловской области, и по ее итогам в ведомстве нашли ряд недоработок после завершения капремонта на проспекте Ленина.
«После проведения капитального ремонта проспекта Ленина мероприятия по организации движения пешеходов проведены не были. В связи с чем наблюдается хаотичное движение пешеходов к месту посадки трамвая и другие неорганизованные дорожные условия», — говорится в письме от имени замглавы регионального ГИБДД А. Юнусова.
После проверки в ведомстве разработали три предложения для приведения в порядок пешеходного движения. В частности, трамвайные остановки, как полагают в ГИБДД, должны быть перенесены за перекресток улиц 8 Марта — Вайнера. На проспекте Ленина в сторону улицы Вайнера разместить автобусную остановку сразу после улицы 8 Марта. От улицы 8 Марта до Вайнера разместить на проспекте Ленина ограждения вдоль тротуара.
Переделать сам пешеходный переход в ГИБДД не требуют.
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