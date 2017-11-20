Новости дня

Российские чиновники не могут решить, кто заплатит за потери бюджета в «ФК Открытие» и Бинбанке

УрБК, Москва, 20.11.2017. Минфин и Счетная палата РФ не могут договориться о том, кто ответит за потери бюджета в «ФК Открытие», Бинбанке и Генбанке. Об этом сообщает газета «Ведомости».



По информации издания, Минфин считает, что платить должно Агентство по страхованию вкладов (АСВ), тогда как Счетная палата полагает, что ответственность лежит на Центробанке — регулятор предоставлял контрагентам банков «комфортные письма» (письма-подтверждения) о получивших в капитал госсредства кредитных организациях.



Отметим, что «Открытие», Бинбанк и Генбанк находятся на санации. В 2015 году банки участвовали в госпрограмме докапитализации с помощью ОФЗ, средства выделил Минфин, оператором стало АСВ, предоставившее 789,4 млрд руб. «Открытие» получило ОФЗ на 62,2 млрд руб., Бинбанк — на 17,8 млрд, Генбанк — на 1,4 млрд руб. Деньги возвращены не будут, поскольку при санации субординированные кредиты переводятся в капитал, после чего доля АСВ размывается — перед допэмиссией капиталы банков уменьшаются до рубля.



Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что «по закону при санации средства должны быть списаны, но мы передавали деньги не банкам, а АСВ».



«И мы работаем над этой историей вместе с АСВ, мы бы хотели, чтобы АСВ полностью или частично средства, которые будут потеряны в санируемых банках, вернуло: 84,4 млрд — много для бюджета», — подчеркнул он.



Из ответа Счетной палаты следует, что платить должен ЦБ. Представитель Счетной палаты сообщает, что купонный доход, который Минфин платит держателям ОФЗ, может быть перечислен в бюджет двумя путями: либо через прибыль ЦБ, которая идет в доход федерального бюджета, либо нужно разработать способ транзита этих доходов ЦБ в бюджет, как это и делало АСВ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: