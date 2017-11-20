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Официальный курс долл. США снизился на 36 коп., евро — на 69 коп.
20 ноябрь 2017 (17:19)
УрБК, Москва, 20.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2017 года. Курс долл. США снизился на 36 коп., до 59,27 руб., евро — на 69 коп.., до 69,67 руб.
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