Дайджест
Родственники полковника Захарченко покинули Россию
20 ноябрь 2017 (17:11)
Мать и сестра полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартирах которых нашли более 9 млрд руб., переехали за границу. Об этом сообщили агентству РИА Новости несколько источников.
«Мама и сестра Захарченко покинули пределы России, сейчас проживают за границей», — сказал источник, близкий к семье полковника. Эту информацию подтвердил другой источник, также знакомый с ситуацией.
По словам одного из них, на этот шаг родственников полковника толкнула «сложившаяся ситуация», периодические обыски и другие обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Захарченко. Обе женщины проходят по делу о коррупции как свидетели. Формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было.
«Мама и сестра Захарченко покинули пределы России, сейчас проживают за границей», — сказал источник, близкий к семье полковника. Эту информацию подтвердил другой источник, также знакомый с ситуацией.
По словам одного из них, на этот шаг родственников полковника толкнула «сложившаяся ситуация», периодические обыски и другие обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Захарченко. Обе женщины проходят по делу о коррупции как свидетели. Формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было.
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