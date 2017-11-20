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На Байконуре возникла нештатная ситуация
20 ноябрь 2017 (17:11)
При заправке разгонного блока «Фрегат» на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра РКК «Энергия».
На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия» и разработчика разгонного блока — НПО имени С.А. Лавочкина. Экспертам предстоит установить причины аварии и предложить программу ее устранения. После необходимых работ будет дано заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.
7 декабря «Фрегат» должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки.
На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия» и разработчика разгонного блока — НПО имени С.А. Лавочкина. Экспертам предстоит установить причины аварии и предложить программу ее устранения. После необходимых работ будет дано заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.
7 декабря «Фрегат» должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки.
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