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В Москве насчитывается более 4 тыс. обманутых дольщиков
20 ноябрь 2017 (17:10)
В Москве осталось более четырех тысяч дольщиков, которые до сих пор не получили ключи от своих квартир. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».
«С 2011 года город решил проблемы по 36 проблемным объектам. Свои квартиры получили свыше 11 тыс. обманутых дольщиков. Сегодня же в реестр пострадавших включено 4 тыс. 155 обманутых дольщиков», — сказал градоначальник.
По словам Собянина, в большинстве случаев еще есть шанс достроить дома, в которые вложились горожане.
«С 2011 года город решил проблемы по 36 проблемным объектам. Свои квартиры получили свыше 11 тыс. обманутых дольщиков. Сегодня же в реестр пострадавших включено 4 тыс. 155 обманутых дольщиков», — сказал градоначальник.
По словам Собянина, в большинстве случаев еще есть шанс достроить дома, в которые вложились горожане.
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