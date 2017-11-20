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В Тихом океане произошло землетрясение силой 7 баллов

У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщается на сайте Национальной геологической службы США (USGS).



Как передает ABC News, из-за угрозы цунами жителей острова Новая Каледония и соседнего государства Вануату начали эвакуировать. Отмечается, что высота волн может составлять до одного метра.



О разрушениях и жертвах пока не сообщается. Землетрясение произошло в 86 километрах от Новой Каледонии на глубине примерно 10 километров.



Власти Австралии и Новой Зеландии заявили, что их жителям ничего не угрожает.

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