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В Тихом океане произошло землетрясение силой 7 баллов
20 ноябрь 2017 (17:10)
У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщается на сайте Национальной геологической службы США (USGS).
Как передает ABC News, из-за угрозы цунами жителей острова Новая Каледония и соседнего государства Вануату начали эвакуировать. Отмечается, что высота волн может составлять до одного метра.
О разрушениях и жертвах пока не сообщается. Землетрясение произошло в 86 километрах от Новой Каледонии на глубине примерно 10 километров.
Власти Австралии и Новой Зеландии заявили, что их жителям ничего не угрожает.
Как передает ABC News, из-за угрозы цунами жителей острова Новая Каледония и соседнего государства Вануату начали эвакуировать. Отмечается, что высота волн может составлять до одного метра.
О разрушениях и жертвах пока не сообщается. Землетрясение произошло в 86 километрах от Новой Каледонии на глубине примерно 10 километров.
Власти Австралии и Новой Зеландии заявили, что их жителям ничего не угрожает.
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