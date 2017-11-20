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На ЕВРАЗ НТМК освоили новые виды металлопроката

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК освоен выпуск нового вида металлопроката — швеллер 40П, сообщает пресс-служба предприятия.



На сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК — единственное предприятие России, которое готово производить подобный профилеразмер швеллера.



Горячекатаный швеллер высотой 400 мм с параллельными гранями полок обладает максимальными показателями жесткости и используется при создании конструкций, которые испытывают высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Новый швеллер производится из стали, в соответствии с заказами потребителей, в том числе из низколегированной 09 Г2С, позволяющей применять прокат в условиях Крайнего Севера.



Ранее в рельсобалочном цехе были освоены новые виды швеллера с параллельными гранями полок № 22 и 24, крановых рельсов КР 100, шаровой заготовки диаметром 100 миллиметров, трубной заготовки диаметром 160 и 180 мм. До конца 2017 в цехе планируют произвести пробные прокатки еще двух новинок — швеллера 30П и 27П.

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