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В Свердловской области возбуждено два уголовных дела о мошенничестве через сетевые биржи

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Полиция Новоуральска возбудила два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» после поступления заявлений на обман через сетевые биржи.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в обоих случаях потерпевшими стали пенсионеры. Сначала в полицию обратилась 64-летняя женщина. По ее словам, три месяца назад она увидела в интернете рекламу сайта по продаже валюты.



«Она зашла на предложенный в рекламе сайт и попыталась поиграть на бирже, предварительно зарегистрировавшись на нем с заполнением необходимых данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер мобильного телефона. Ей был назначен некий брокер, который общался с ней через Skype. Пенсионерка играла порядка одного месяца, переведя 13 тыс. рублей, но проиграв, перестала заходить на сайт», — говорится в сообщении.



14 ноября пенсионерке поступил звонок с незнакомого номера. Ей предложили вернуть 5% от поставленной суммы. Следуя полученной инструкции, женщина потеряла 16 тыс. руб. Общий ущерб составил для нее 29 тыс. руб. Вся сумма была списана с банковской карты.



Во втором случае сумма ущерба была в десятки раз больше — 840 тыс. руб. Своих денег лишился 65-летний мужчина. Из его заявления следует, что в октябре он также нашел в интернете сайт электронной биржи. 17 октября в вечернее время ему позвонили с неизвестного номера и предложили заработать.



«Пенсионер, следуя указаниям злоумышленников, сначала «выиграл» некую сумму, а затем, поддавшись на уговоры новых знакомых, перевел все свои средства, необходимые якобы для проведения крупной и прибыльной операции. Подождав несколько дней и не обнаружив на своем счете не только прибыли, но и собственных накоплений, гражданин прочитал в Skype сообщение, что необходимо перечислить еще денег. На это пенсионер ответил отказом, и переписка с ним прекратилась», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.



Спустя еще несколько дней мужчине позвонили и сказали, что его деньги «зависли». Для их возвращения необходимо открыть счет в иностранном банке на 1 тыс. долл. США. После этого пенсионер обратился в полицию.

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