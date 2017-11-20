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В Свердловской области суд оштрафовал «ВымпелКом» на 100 тысяч рублей за нарушения сертификации товаров
20 ноябрь 2017 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. При проведении внеплановой проверки в ПАО «Вымпел-Коммуникации» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили нарушения, связанные с сертификацией товаров. Компания не смогла предъявить декларации о соответствии сотовых телефонов и чехлов техническим регламентам, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с этим специалисты надзорного ведомства составил протокол об административном правонарушении в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации» и передал материалы дела в суд.
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о привлечении ПАО «Вымпел-Коммуникации» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 тыс. руб.
В связи с этим специалисты надзорного ведомства составил протокол об административном правонарушении в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации» и передал материалы дела в суд.
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о привлечении ПАО «Вымпел-Коммуникации» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 тыс. руб.
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