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В Свердловской области суд оштрафовал «ВымпелКом» на 100 тысяч рублей за нарушения сертификации товаров

20 ноябрь 2017 (16:33)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. При проведении внеплановой проверки в ПАО «Вымпел-Коммуникации» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили нарушения, связанные с сертификацией товаров. Компания не смогла предъявить декларации о соответствии сотовых телефонов и чехлов техническим регламентам, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим специалисты надзорного ведомства составил протокол об административном правонарушении в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации» и передал материалы дела в суд.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о привлечении ПАО «Вымпел-Коммуникации» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 тыс. руб.

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